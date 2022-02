पूर्वाञ्चल में पीएम मोदी का दम, अंतिम चरण में Yogi Adityanath की असली परीक्षा, अखिलेश यादव करेंगे प्रहार

UP Vidhansabha Chunav उत्तर प्रदेश में अब अंतिम चरण के मतदान यानी छठे और सातवे फेज के लिए मतदान होना बाकी है। ये 3 मार्च और 7 मार्च को होगा। इसको लेकर पीएम मोदी समेत दर्जनों भाजपा नेता रैलियों में जुटे हुए हैं। इन्हीं चरणों में अखिलेश यादव भी भाजपा सरकार पर प्रहार करेंगे।

UP Assembly Elections 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पांचवे चरण की वोटिंग समाप्त होने के साथ ही अब छठवे और सातवे चरण का प्रचार चरम पर है। जिसमें पीएम मोदी ने बस्ती में एक जनसभा के दौरान ही समाजवादी पार्टी को प्रदेश में खराब माहौल के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं इसी छठे चरण में योगी आदित्यनाथ की विधानसभा गोरखौर में भी चुनाव होना है। जबकि सातवे चरण में बची हुई टॉप पूर्वाञ्चल पर जनता अपना मत रखेगी। इनमें योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली कार्यकाल दोनों का फैसला जनता करेगी। इस अंतिम चुनाव के प्रचार के लिए भाजपा अपने बड़े नेताओं की फौज को ज़मीन पर उतारने जा रहे है। जिसमें स्टार प्रचारक के तौर पर खुद पीएम मोदी, योगी आदित्यानाथ, केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, अमित शाह, जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं।

File Photo of PM Modi, CM Yogi Adityanath and Former CM Akhilesh Yadav during Assembly Elections 2022