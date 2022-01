UP Assembly Elections 2022 : पीएम मोदी ने संभाली वर्चुअल चुनाव प्रचार की कमान, 30 लाख लोगों को भेजा लिंक

UP Assembly Elections 2022 : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत होने वाले चरण के मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान को रफ्तार दे दी है। वहीं, भाजपा के दिग्गजों के बाद अब खुद पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चुनावी रैली और रोड शो पर प्रतिबंध के चलते भाजपा ने वर्चुअल रैली (Virtual Rally) के माध्यम से एक साथ लाखों लोगों तक पहुंचने का प्लान बनाया है। सोमवार यानी आज दोपहर 1:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पांच जिलों के मतदाताओं को संबोधित करते हुए वोट की अपील करेंगे। चुनाव आयोग की अधिकतम 500 लोगों की रैली का तोड़ निकालकर भाजपा ने हाईटेक वर्चुअल रैली रैली के विशेष इंतजाम किए हैं। भाजपा (BJP) का दावा है कि पीएम मोदी की इस रैली में 30 लाख से अधिक लोग जुड़ेंगे।

