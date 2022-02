यूपी विधानसभा चुनाव के तीन चरणों में पूर्वाञ्चल जीत का मंत्र बताएँगे PM Modi, वाराणसी में होगी बैठक

UP Assembly Elections 2022 में वाराणसी क्षेत्र से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को यहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में आठ विधानसभा क्षेत्रों के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इसको लेकर लगातार प्रशासन तैयारियां कर रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी एडवांस प्लान तैयार किया जा रहा है।

भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा ने बताया कि प्रधानमंत्री 27 फरवरी को बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जा रही है कि मोदी किसी भी प्रतिभागी से आसानी से बातचीत कर सकें।

File Photo of PM Modi in UP Assembly Elections 2022