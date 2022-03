अखबार बेचने से लेकर उपमुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय करने वाले केशव प्रसाद मौर्य पर टिकी सबकी निगाहें, दोबारा बनेंगे डिप्टी सीएम!

Keshav Prasad Maurya- केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत हार के बाद भी अधर में लटकी हुई है। 2017 में बीजेपी की जीत में उनकी अहम भूमिका रही जिसके चलते उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। मगर, इस बार हार के बाद भी क्या उन्हें दोबारा यह पद मिलेगा, इसकी तस्वीर आज शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में साफ हो जाएगी।

Keshav Prasad Maurya: उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा लोगों की नजर बीजेपी के दिग्गज नेता और ओबीसी चेहरा माने जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य पर है। केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत हार के बाद भी अधर में लटकी हुई है। 2017 में बीजेपी की जीत में उनकी अहम भूमिका रही जिसके चलते उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। मगर, इस बार हार के बाद भी क्या उन्हें दोबारा यह पद मिलेगा, इसकी तस्वीर आज शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में साफ हो जाएगी। बहरहाल, केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दशक से भी ज्यादा समय हो गया है। कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य पहले अखबार बांटने का काम करते थे। बाद में राजनीति की ओर रुख किया। प्रदेश की राजनीति में मौर्य यूपी का ओबीसी चेहरा बन कर उभरे हैं।

Political Profile Know who is Keshav Prasad Maurya