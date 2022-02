Punjab Assembly Elections 2022: ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर चन्नी बोले- ये कोई लाला की दुकान नहीं

Punjab Assembly Elections 2022: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले के सवाल पर कहा, 'ये कोई लाला की दुकान थोड़ी ना है जो आधी-आधी बांट लो।'

Published: February 06, 2022 10:09:16 am

आज कांग्रेस पार्टी पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इसकी घोषणा करने वाली है। इस घोषणा से पहले पंजाब कांग्रेस में घमासान थमने की बजाय और अधिक बढ़ गया है। मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक-दूसरे को घेरने का एक अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर विचार कर रही थी। एक तरफ सिद्धू ने इसपर सांकेतिक भाषा में सहमति जताई तो दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी असहमति जता दी है।

'Post Not a Kirana Shop': Channi Clears Air on Buzz of Rotational CM