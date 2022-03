Goa Election Result 2022: मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे में होड़, BJP आलाकमान करेगा फैसला

Goa Election Result 2022: गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन के साथ जीत हासिल कर ली है।हालांकि अब भी पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट है। दरअसल मुख्यमंत्री पद की होड़ में प्रमोद सावंत और विश्वजीत राने आगे चल रहे हैं। अब देखना है पार्टी आलाकमान सावंत को दूसरा मौका देता है या फिर राणे के रूप में नया सीएम गोवा की जनता को मिलेगा।

Goa Election Result 2022: गोवा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में पिछली बार की तुलना में बेहतरी प्रदर्शन करते हुए 20 सीटों पर कब्जा जमाया है। बहुमत का आंकड़ा 21 है यानि बीजेपी इससे महज एक कदम दूर है। जो निर्दलीय को सपोर्ट से कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन सबके बीच गोवा में एक सवाल है कि अगला सीएम कौन होगा? मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रमोद सावंत के साथ-साथ पार्टी के कद्दावर नेता विश्वजीत राणे भी हैं। हालांकि इसका फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा कि गोवा की जनता को अलग सीएम कौन मिलेगा।

