आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक़्त हम सब साथ थे धर्म नहीं पूछा तो आज क्यों- Priyanka Gadhi

UP Assembly Elections 2022 में छठे चरण के प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने पूर्वञ्चल में जोरदार रैलियाँ की। इस दौरान उन्होने कहा कि जज्बात उभारकर वोट लेना राष्ट्रवाद नहीं होता है। जज्बात के नाम पर नहीं, विकास के लिए वोट दीजिए। यूपी में पलायन के लिए भाजपा, सपा, बसपा जिम्मेदार हैं।

UP Assembly Elections Sixth Phase Voting में प्रियंका गांधी ने प्रचार के दौरान सिद्धार्थ नगर में भाजपा, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। इटवा और शोहरतगढ़ में आयोजित जनसभा में उन्होंने जाति- धर्म की राजनीति करने वालों को घेरते हुए कहा कि उनका मकसद विकास करना नहीं है। जनसभाओं के बाद उन्होंने फरेंदा, महराजगंज और बस्ती में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की।

File Photo of Priyanka Gandhi During Elections Campaign of UP Assembly Elections