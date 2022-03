हम जान दे देंगे लेकिन BJP के सामने झुकेंगे नहीं, SP, BSP उनके साथी- प्रियंका गांधी

UP Assembly Elections 2022 में सातवें चरण के प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर भाजपा से लड़ते हुए हमारी जान चली जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन हम झुकने वालों में नहीं हैं। लोकतंत्र में नेता जनता का नमक खाता है। सपा, बसपा भाजपा से समझौता करती हैं। इसी वजह से प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है।

UP Vidhansabhaa Chunav कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मऊ जिले में इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज, मधुबन में, खैराबाद, मोहम्मदाबाद गोहना में और आजमगढ़ के रानी की सराय में आयोजित जनसभाओं को कर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म जाति के नाम पर आपके जज्बातों को उभार कर वोट मांगते हैं, उन्हें बिल्कुल वोट मत देना। उन्होंने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा से, आरएसएस से, पुश्तों से लड़ रही है।

File Photo Priyanka Gandhi During UP Election Campaign Seventh Phase