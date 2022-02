UP Assembly Elections: MLA अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ मायावती के घर पहुंची मधुमिता शुक्ला की बहन और सारा सिंह की माँ

UP Assembly Elections 2022 बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ मधुमिता शुक्ल की बहन और सारा सिंह की माँ मायावती के आवास पर जाकर धरना दे रही हैं। उनकी मांग है कि अमनमणि त्रिपाठी का टिकट काट दिया जाए। BSP ने अमन मणि त्रिपाठी को महराजगंज की नौतनवा सीट से प्रत्याशी बनाया है।

UP Assembly Elections 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अमनमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिसमें कवियत्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ल और सारा सिंह की मान सीमा सिंह मायावती के घर पर धरना देने पहुंची हैं। सारा सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ मायावती कानून की बात करती हैं तो दूसरी तरफ कानून हाथ में लेने वाले को बसपा का उम्मीदवार बनाती हैं. इस तरह कैसे प्रदेश में मां-बहनों की रक्षा होगी। विधायक अमन मणि त्रिपाठी पूर्व विधायक अमर मणि के बेटे हैं। अमनमणि पर पत्नी की हत्या का आरोप है वहीं उनके पिता पर प्रेमिका मधुमिता शुक्ल हत्याकांड में सज़ा हो चुकी है।

File Photo of Aman Mani Tripathi and Protester Madhumita Sister and Sara Singh Mother