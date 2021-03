Puducherry Assembly Election 2021 : 24 मार्च को बीजेपी जारी करेगी मैनिफेस्टो, 50 हजार से मांगी गई राय

Puducherry Assembly Election 2021 ?? आगामी 24 मार्च को भाजपा पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 ( Puducherry Assembly Election 2021 ) के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। पुडुचेरी के भाजपा प्रमुख वी. समिनाथन ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 मार्च को घोषणा पत्र जारी करेंगी। घोषणा पत्र के लिए 50,000 लोगों से उनके विचार मांगे गए हैं।

अभी तक 35 हजार लोगों की ओर से रिस्पांड किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 मार्च को पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र को जारी करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव प्रचार के लिए पुडुचेरी वापस आ रहे हैं।

In response to our PM Shri @narendramodi ji call for Citzn centric manifesto, ctzns respond wth over 35000 suggstns to @bjp4puducherry ’s UngalThevai #EngalVaakruthi cmpgn. First time ever - that citizns r planning governance agenda of their govt n party.#BESTPuducherry pic.twitter.com/0It746G2HQ