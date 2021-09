Punjab Assembly Elections 2022: सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रिपरिषद समेत दिया इस्तीफा, बोले- मेरा अपमान हुआ

चंडीगढ़। Punjab Assembly Elections 2022 से पहले राजनीतिक संकट गहरा गया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजभवन में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को अपनी कैबिनेट समेत अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पंजाब सीएम के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें और अपना और अपनी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा ( CM Captain Amrinder Singh Resigns ) सौंप दिया है।

इसके बाद राजभवन गेट पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं।" कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस में महीनों तक चले संघर्ष के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह "अपमानित" महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा, "मैंने सोनिया गांधी को अपना संदेश दिया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। यह (सीएलपी बैठक) तीसरी बार हो रहा है। मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। वे उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं जिस पर वे भरोसा करते हैं।"

My father submitting his resignation to HE the Governor Sahib of Punjab. pic.twitter.com/RyINJSUeh5

इससे पहले उनके बेटे रनिंदर सिंह ( Raninder Singh) ने पुष्टि की कि उनके पिता और पंजाब के मुख्यमंत्री उनकी टीम में लगातार असंतोष के बीच अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया था, "हाहा वास्तव में अब जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने पिता के साथ राजभवन जाने पर गर्व है जब वह पंजाब के सीएम के रूप में अपना इस्तीफा सौंपते हैं और हमें हमारे परिवार के मुखिया के रूप में एक नई शुरुआत और सभी [sic] में ले जाते हैं।" सिंह ने कहा है कि वह शाम साढ़े चार बजे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

CM Captain Amarinder Singh has met Punjab Governor and submitted his and his council of ministers’ resignation. He will address the media at the Raj Bhavan gate in a few minutes from now: Raveen Thukral, Media Advisor to Punjab CM pic.twitter.com/VwxpGruX74