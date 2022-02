Punjab Assembly Elections 2022: Charanjit Singh Channi होंगे पंजाब में CM चेहरा- राहुल गांधी का ऐलान

Rahul Gandhi on Punjab Chief Minister: घोषणा से पहले वर्चुअल रैली में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई और और ऐ मेरे वतन के लोगो गाना बजाया गया। लता मंगेशकर के निधन के बाद ये आदेश जारी किया गया है कि सीएम चेहरे की घोषणा होने पर किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पंजाब के सीएम पद के चेहरे का ऐलान कर दिया है। Charanjit Singh Channi को CM का चेहरा घोषित किया है। ये घोषणा राहुल गांधी ने रविवार को लुधियाना में एक रैली के दौरान की। घोषणा से पहले वर्चुअल रैली में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई और और ऐ मेरे वतन के लोगो गाना बजाया गया। लता मंगेशकर के निधन के बाद ये आदेश जारी किया गया है कि सीएम चेहरे की घोषणा होने पर किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। पंजाब के लुधियाना में रविवार को वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वह राहुल गांधी की वजह से सीएम बने हैं। सीएम चन्नी ने भी दिग्गज गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी।

