UP Assembly Elections 2022: कुंडा से चुनाव लड़ेंगे राजा भैया, यूपी की 11 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी घोषित

UP Assembly Elections 2022: विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना सेवा संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसके अलावा 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी। रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' की पार्टी जनता को आकर्षित करने के लिए कुल 22 संकल्प ले रही है।

UP Assembly Elections 2022: लखनऊ. उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना सेवा संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसके अलावा 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी। रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' की पार्टी जनता को आकर्षित करने के लिए कुल 22 संकल्प ले रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सरोज राष्ट्रीय महासचिव डॉ कैलाश नाथ ओझा और नेता विधान परिषद अक्षय प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पार्टी जो संकल्प ले रही है उन सभी संकल्पों को सरकार बनने पर जरूर पूरा करेगी।

Raja Bhaiya's party declared candidates for 11 seats in UP