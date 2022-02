लक्ष्मी न हाथी पर आती है न साइकिल से और न हाथ हिलाते हुए आती है, लक्ष्मी हमेशा कमल पर आती है- राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने भाजपा की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि भारत में सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली पार्टी भाजपा है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भाजपा आपके भरोसे को कभी तोड़गी नहीं।

चौथे चरण के विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनपद अमेठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी सुरेश पासी के समर्थन में वोट अपील करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरेश पासी ने पहली बार में ही चौका मार दिया था और मंत्री बन गए थे। मैं आपके बीच लंबे अरसे बाद आया हूं। 2012 के बाद 2022 में आया हूं। देर से आया हूं पर पूरी तरह दुरुस्त आया हूं। उन्होंने आगे कहा कि यहां के लोगों पर भ्रष्टाचार का दाग तक नहीं लगा है। मुझे पता है कि अमेठी के पानी में दम है। राजनाथ सिंह ने भाजपा की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि भारत में सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली पार्टी भाजपा है।

Rajnath Singh Addressed Rally said Lakshmi always comes on a lotus