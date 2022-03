सतीश महाना बनाए जा सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष, दिनेश शर्मा का नाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में, श्रीकांत शर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी

सतीश महाना पिछली सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री थे। उनकी वरिष्ठता और लंबे राजनीतिक करियर को देखते हुए उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को नई सरकार में जगह तो नहीं मिली लेकिन प्रबल संंभावना है कि उन्हें विधान परिषद के सभापति का दायित्व सौंपा जा सकता है।

Published: March 26, 2022 11:50:11 am

योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी 2.0 सरकार में कई पुराने मंत्रियों को दोबारा शामिल किया गया है तो वहीं कुछ कद्दावर नेताओं का नाम नहीं लिया गया। नई योगी सरकार में सतीश महाना और दिनेश शर्मा ये दो बड़े नाम शामिल नहीं हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। इनकी छवि और प्रदर्शन के अनुसार इन्हें दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

Satish Mahana can be Assembly Speaker and Dinesh Sharma BJP President