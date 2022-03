यूपी चुनाव का सातवां द्वार: PM मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, Yogi Adityanath, CM शिवराज चौहान की 24 रैलियों से गूंजेगा पूर्वाञ्चल

UP Elections Seventh Phase में भाजपा की ओर से प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री पूर्वाञ्चल के दौरे पर हैं। वहीं केन्द्र सरकार में गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को गाजीपुर और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जौनपुर तीन बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही इस चरण में रण के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चंदौली तथा सोनभद्र में सभाएं करेंगे।

UP Assembly Elections 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ढलान की ओर है। ऐसे में भाजपा ने सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए पूरे दिग्गजों की फौज यहां उतार दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शुक्रवार को मिर्जापुर में चुनावी सभा है। इसके बाद वह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड भी करेंगे। भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी आज पूर्वांचल में चुनावी सभा है।

File Photo of PM Modi, Rajnath Nath Singh and Amit Shah During UP Elections Seventh Phase