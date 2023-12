लगातार पांचवीं बार सीएम बन सकते हैं शिवराज, छत्तीसगढ़ में गोमती साय फ्रंट रनर, राजस्थान में आ सकता है चौंकाने वाला नाम

Published: Dec 05, 2023 12:19:44 pm Submitted by: Prashant Tiwari

Who will become CM: तीन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा ने अभी तक किसी भी राज्य में CM के नाम को लेकर किसी भी तरह का ऐलान नहीं दिया है।