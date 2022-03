डिप्टी CM केशव मौर्य चुनाव हारे, सपा की पल्लवी पटेल 7 हज़ार 337 वोट से जीती

UP Assembly Elections Results 2022 Live उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिज़ल्ट का चुका है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य सिराथु विधानसभा में 7 हज़ार 337 वोट से आगे हो गए हैं। वहीं उनके सामने अपना दल के गठबंधन में सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने 1लाख से ज्यादा वोट पाकर जीत दर्ज की है।

UP Assembly Elections Results 2022 Live उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की सिराथु सीट से केशव मौर्या हार चुके हैं। यहाँ पर उनके सामने पल्लवी पटेल को एक लाख 6 हज़ार से ज्यादा वोट मिले हैं। हालांकि दोपहर तक डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि "जनता जीत रही है गुंडागर्दी हार रही है।" लेकिन शाम होते होते पल्लवी पटेल ने जोरदार जीत दर्ज की है। जबकि 98 हज़ार से अधिक वोट मिले हैं।

File Photo of Deputy CM Keshav Maurya and Pallavi Patel on Sirathu Assembly Elections Results