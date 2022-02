लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसान का बेटा अजय मिश्र टेनी के खिलाफ लड़ेगा चुनाव

धौरहरा के मृत किसान नछत्तर सिंह के बड़े बेटे जगदीप सिंह, मुख्य आरोपित आशीष मिश्र उर्फ मोनू के पिता केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। जगदीप सिंह ने कहा कि कई लोग विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कह रहे थे।

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में तीन अक्टूबर को हुए उपद्रव में मारे गए चार किसानों में से एक के बेटे ने सक्रिय राजनीति में उतराने का फैसला किया है। धौरहरा के मृत किसान नछत्तर सिंह के बड़े बेटे जगदीप सिंह, मुख्य आरोपित आशीष मिश्र उर्फ मोनू के पिता केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। जगदीप सिंह ने कहा कि कई लोग विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कह रहे थे। हम सरकार के विरोध में हैं। हमें न्याय नहीं मिला है। यह सरकार गूंगे बहरे की सरकार है। ऐसे में चुनाव लड़ना जरूरी है। हम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ेंगे।

Son of Killed Farmer in Tikunia set to Contest 2024 Loksabha Elections