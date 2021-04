सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट की CBI जांच की मांग वाली याचिका की खारिज

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 () में जहां एक ओर राजनीतिक हिंसा के बीच हर सियासी रंग देखने को मिल रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे (रोड शो के दौरान पैर में लगी चोट) की सीबीआई जांच कराने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा के आप पहले कोलकाता हाईकोर्ट जाइए। आपको सबसे पहले हाईकोर्ट में याचिका देनी चाहिए। याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हर चीज के लिए सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचना समस्या का समाधान नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि सीएम ममता बनर्जी के साथ हुई घटना को पहले हमला बताया गया और फिर हादसा। ऐसे में इसकी सीबीआई जांच जरूरी है। इसपर मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े गुस्सा गए और कहा कि हमें यहां कहानी मत सुनाइए.. आप इसके लिए पहले हाईकोर्ट का में अर्जी दाखिल कीजिए।

Supreme Court refuses to entertain a petition seeking a CBI investigation into the alleged incident at Nandigram in West Bengal, which left the state Chief Minister, Mamata Banerjee injured on March 10.