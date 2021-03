Tamil Nadu Assembly Election 2021 : थाउजेंड लाइट्स सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो में शामिल हुईं खुशबू सुंदर

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 ( Tamil Nadu Assembly Election 2021 ) के लिए टिकट देने की घोषणा करने के बाद दक्षिण भारत की सुपरस्टार और चर्चित नेता खुशबू सुंदर ने आज पर्चा दाखिल करने से पहले भव्य रोड का नेतृत्व किया। वह वल्लुवरकोटम के पास रोड शो में शामिल हुईं। बीजेपी ने उन्हें थाउजेंड लाइट विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है।

Chennai: BJP leader Khushbu Sundar holds roadshow near Valluvarkotam, ahead of filing her nomination from Thousand Lights assembly constituency#TamilNaduElections2021 pic.twitter.com/8Nkydwfnqu