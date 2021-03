Tamil Nadu Assembly Elections 2021 : तमिलनाडु में हाईटेक हुआ प्रचार, AIADMK ने शुरू किया एलईडी स्क्रीन से चुनाव प्रचार

चेन्नई.

तमिलनाडु में चुनाव प्रचार (campaign for elections) अपने चरम पर है। सभी पार्टियां प्रचार के लिए अलग-अलग तरीके अपना रही हैं, चुनाव हाईटेक हुआ तो प्रचार के तौर-तरीके भी बदल गए। इसी कड़ी में सत्तारूढ़ एआईएडीएमके (AIADMK) ने यहां मतदाताओं को लुभाने के लिए डिजीटल कैम्पेन (Digital campaign for elections) की शुरूआत की है।

पार्टी ने हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एलईडी (LED Screen) से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चार पहिया वाहनों में बड़ी-बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर उसमें राज्य सरकार (AIADMK Party) द्वारा किए गए विकास एवं कल्याण कार्यो का उल्लेख किया जा रहा है। पार्टी के चेन्नई जोन (Chennai Zone) के आइटी विंग के सचिव के. स्वामीनाथन ने कहा कि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं।

डिजिटल कैंपेनिंग को बनाया हथियार

चार पहिया वाहनों को प्रचार रथ का रूप दिया गया है। वाहन पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में लागू किए किए गए विकास एवं कल्याण कार्यो का उल्लेख किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना महामारी (Corona Virus) के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी लोगों को दिखाया जाएगा। सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों ने भी डिजिटल कैंपेनिंग को हथियार बना लिया है।

कोरोना संक्रमण की वजह से फैसला

कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते इस बार बड़ी सभाएं करना कठिन है। इसे देखते हुए पार्टी ने वाहनों पर ऐसी व्यवस्था की है कि इन वाहनों को गांव गांव जाकर मतदाताओं को अपनी बात कह सकेंगे। इससे न मंच बनाना पड़ेगा और न लाउड स्पीकर जैसी दूसरी व्यवस्था करनी होगी।