Tamil Nadu assembly elections 2021 : डीएमके नेता एमके स्टालिन ने AIADMK को बताया बीजेपी का गुलाम

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 ( Tamil Nadu assembly elections 2021 ) में अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए शनिवार को तिरुमंगलम ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए डीएमके के प्रमुख एकमे स्टालिन ने सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि AIADMK सरकार मोदी की गुलाम है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को पूछने वाला कोई नहीं है। सियासी तौर पर बीजेपी तमिलनाडु में पूरी तरह से अप्रसांगिक पार्टी है।

AIADMK govt is Modi's slave. BJP is irrelevant here. No AIADMK candidate should win. Even if one wins, he/she would actually be BJP MLA. For eg, there's only one MP from Theni but he dances to tune of BJP & Modi: DMK president MK Stalin in Thirumangalam#TamilNaduElections2021 pic.twitter.com/a4i1wXiaUK