Tamil Nadu Assembly Elections 2021 : DMK प्रत्याशी के खिलाफ FIR, जानिए सेंथिल बालाजी का किन-किन विवादों से रहा है नाता

नई दिल्ली। अपनी हरकतों की वजह से तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 ( Tamil Nadu Assembly Elections 2021 ) में भी डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी सुर्खियों में हैं। ताजा मामले में भारतीय दंड संहिता छह के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इस बार करूर से डीएमके उम्मीदवार बालाली के खिलाफ वहीं के सरकारी अधिकारियों को धमकाने का गंभीर आरोप है।

DMK candidate from Karur, Senthil Balaji has been booked under 6 sections of IPC for making remarks against Government officials.



Senthil Balaji had reportedly said in a poll campaign, "Tell me if any official stops you from mining sand in bullock cart, he won't be there again."