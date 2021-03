Tamil Nadu Assembly Elections 2021: कमल हासन को युवाओं-गृहणियों पर भरोसा, 50 लाख रोजगार का वादा

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 (Tamil Nadu Assembly Elections 2021 ) में पहली बार सियासी दंगल में उतरी मक्कल निधि मय्यम ( MNM ) ने शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और एमएनएम प्रमुख कमल हासन ( Kamal Haasan ) ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश की जनता से बदलाव लाने की अपील की है। इसके साथ प्रदेश के युवाओं से 50 लाख रोजगार और युवा उद्यमियों को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देने का भरोसा दिया है।

Our election manifesto promises 50 lakh employment opportunities for youth. Also, there'll be incentives for youth entrepreneurs. Standard of govt. schools would be lifted to that of international standards: Makkal Needhi Maiam Chief Kamal Haasan on release of party manifesto pic.twitter.com/fRhumtuAZ0