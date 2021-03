Tamil Nadu Assembly Elections 2021 : कमल हासन ने क्यों कहा राजनीति में कोई बाहरी नहीं होता?

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 ( Tamil Nadu Assembly Elections 2021 ) में मक्कल निधि मय्यम ( MNM ) पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन एमएनएम के प्रमुख अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ( Kamal Haasan ) अपने बयानों से सियासी परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में उन्होंने दक्षिण कोयंबटूर से भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के प्रत्याशी वनाथी श्रीनिवासन पर जोरदार हमला बोला है।

You can't make such logic in politics, there's no outsider, an Indian is an Indian. Gandhi Ji isn't a Gujarati, he's my father: Kamal Haasan, MNM on BJP's Coimbatore South candidate Vanathi Srinivasan's 'guest of Coimbatore' remark



Haasan is contesting from the same constituency pic.twitter.com/p3Vbszel2x