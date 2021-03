Tamil Nadu Assembly Elections 2021 : एमके स्टालिन ने सीएम पलानीस्वामी को बताया सांप-छिपकली से ज्यादा जहरीला

नई दिल्ली। डीएमके प्रमुख एकके स्टालिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 ( Tamil Nadu Assembly Elections 2021 ) के तहत सलेम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सियासी प्रतिद्वंद्वी एआईएडीएमके नेता पर जोरदार हमला बोला है। ताजा मामले में उन्होंने सीएम ई पलानीस्वामी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीएम पलानीस्वामी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहते हैं कि मैं सांप या छिपकली नहीं जिसे वो क्रॉल करेंगे। इस मामले में मेरा मानना है कि वो सांप और छिपकली से ज्यादा जहरीला हैं।

CM Palaniswami has begun blabbering in campaigns. It's all there on social media how he became CM by crawling. He says he isn't a snake or lizard that he would crawl, I say that he is more poisonous than a snake & lizard: DMK president MK Stalin in Salem#TamilNaduElections pic.twitter.com/4LnuhnK5v1