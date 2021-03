Tamil Nadu Assembly Elections 2021 : MLA चंद्रसेकरन AIADMK से निष्काषित, पार्टी को हो सकता है नुकसान

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 ( Tamil Nadu Assembly Elections 2021 ) को लेकर राजनीति चरम पर है। इस बीच सत्ताधारी एआईएडीएमके AIADMK नेतृत्व ने अपने ही एक विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस फैसले के बाद से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि एआईएडीएमके को चुनाव के नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कि 10 मार्च को भी एक विधायक के खिलाफ पार्टी नेतृत्व ने कार्रवाई की थी। इसके साथ ही पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर भी असंतोष है।

Tamil Nadu: AIADMK MLA from Sendamangalam, Chandra Sekaran expelled from the party for "anti party activities".



He has filed his nomination as an independent candidate because he was not given AIADMK ticket to contest in the assembly election.