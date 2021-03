Tamil Nadu Assembly Elections 2021: मदुरै के मंदिर में जयललिता की प्रतिमा के साथ पीएम मोदी की तस्वीर

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Elections) में इस बार भाजपा और एआईडीएमके एक साथ मैदान में हैं। दोनों ही पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। जे जयललिता और एमजी रामचंद्रन की पार्टी इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के नाम के साथ विपक्ष पर हमलावर है। मदुरई में मंगलवार को एक मंदिर का उद्धाटन किया गया। इस मंदिर में जयललिता और एमजी रामचंद्रन की मूर्तियां स्थापित की गईं हैं। इनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण की तस्वीरें भी देखी गईं।

राज्य के राजस्व मंत्री आरबी उधय कुमार ने बताया जयललिता के स्मारक के रूप में बनाया गया मंदिर दुनिया को जयललिता द्वारा किए गए साहस और बलिदान की याद दिलाता है। मंदिर के अंदर भाजपा नेताओं की तस्वीरों के बारे में बोलते हुए, कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने इस देश में कई परियोजनाएँ स्थापित की हैं और दी हैं। उन्होंने कहा कि जब जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे तब मदुरै में एम्स अस्पताल का निर्माण हुआ था।

Madurai: In a newly constructed memorial temple for MGR and Jayalalithaa, pictures of senior BJP leaders including PM Modi, party chief JP Nadda & Union Ministers Amit Shah & Nirmala Sitharaman have also been displayed to commemorate the BJP-AIADMK alliance#TamilNaduElections pic.twitter.com/OKYZto5mNV