TMC सांसद नुसरत जहां ने UP पुलिस को इस वजह से बताया ‘बेशर्म और अमानवीय’

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, उससे पहले सभी पार्टियां जोरों-शोरों से प्रचार में जुटी हैं। वहीं एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। बीते दिन जहां नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने एक रैली के दौरान बंगाल में उत्तर प्रदेश जैसा प्रशासन देने का वादा किया, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था (हाथरस केस) पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा को घेर लिया।

अब बशीरहाट से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद नुसरत जहां रूही ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस पर हमला करते हुए नुसरत ने ‘बेशर्म और अमानवीय' स्वभाव का बताया। इतना नहीं नुसरत ने अपना ये पोस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को टैग भी किया है।

नुसरत ने आजमगढ़ जिले में एक पुलिस कॉंस्टेबल द्वारा यौन पीड़िता से जबरन वसूली करने की खबर सामने आने के बाद यह कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आजमगढ़ के दिलीप कुमार नाम के एक कॉंस्टेबल ने यौन पीड़िता के परिवार से 10 हजार रुपये की मांग की। साथ ही कथित तौर पर ये धमकी भी दी कि यदि पैसा नहीं दिया तो उन्हें झूठे केस में फंसा देंगे।

How can @Uppolice be so shameless & inhumane?



This is the REAL picture of @BJP4India ruled UP!



Stop your 'Tourist Gang' activities in Bengal and focus on making lives of women better in UP first!#BohiragotoChaiNahttps://t.co/Zi4XMg8mNb