BJP के आरोप पर TMC का पलटवार, अभिषेक बनर्जी बोले- गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए इस्तीफा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए दूसरे चरण का मतदान गुरुवार (1 अप्रैल) को होने वाला है, उससे पहले जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जहां एक ओर भाजपा ने रोहिंग्या और घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी और टीएमसी भी करारा जवाब देते हुए केंद्र की भाजपा सरकार की नाकामियों को गिना रही है।

इसी कड़ी में टीएमसी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ये आरोप लगाते हैं कि बंगाल में घुसपैठ हो रहा है.. तो उन्हें ये बताना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है..? जब बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली कर रहा है और यह विभाग अमित शाह के मंत्रालय (गृह मंत्रालय) के अंतर्गत आता है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह और बीएसएफ के डीजी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

इससे पहले बुधवार को ही अलीपुरद्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए अभिषेकत बनर्जी ने कहा कि हर साल पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार को 75 हजार करोड़ रुपये भेजता है, लेकिन जब अम्फान राहत के लिए 1000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देती है तो भाजपा नेता कहते हैं कि मोदी जी ने भेजा है। यह हमारा पैसा है भाजपा नेताओं के बाप का नहीं है।

इसके आगे भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कई नेता दिल्ली से बंगाल आ रहे हैं। मैं उन सभी को बंगाली में 2 मिनट बोलने की चुनौती देता हूं। मैं देश के किसी भी हिस्से में जाकर हिंदी बोलने के लिए तैयार हूं।

Amit Shah always mentions the word 'ghuspethia' (infiltrators) during campaigning in Bengal. Who is responsible for that when BSF is guarding the International border and it comes under Amit Shah's ministry. Amit Shah & BSF DG should resign for this: TMC MP Abhishek Banerjee

Many leaders are coming to Bengal from Delhi for the election campaign. I challenge them to speak for only 2 minutes in Bengali. I challenge them. I am ready to speak in Hindi in any part of the country: TMC leader Abhishek Banerjee in Alipurduar pic.twitter.com/jX1GASqTqi