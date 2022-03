पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राजा भैया में छिड़ी जंग, बाहुबली ने बताया 'आप बड़े..'

UP Assembly Elections 2022 में एक तरफ जहां भाजपा से चुनावी लड़ाई में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है, वहीं कई बहुबलियों की सीट भी इस बार समाजवादी पार्टी ने खतरे में डाल दी है। ऐसे में प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा पर लगातार 6 बार से विधायक बनने वाले राजा भैया की सीट पर भी जोरदार टक्कर सपा प्रत्याशी गुलशन दे रहे हैं। इसी सीट के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने कई ट्वीट किए। जिसके बाद अब ट्वीट पर ही युद्ध छिड़ गया है।

UP Vidhansabha Chunav 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार अखिलेश यादव और बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच ट्विटर पर युद्ध चल रहा है। जिसमें चुनाव की घोषणा के पहले से ही अखिलेश यादव काफी ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में कुंडा विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक बनने वाले राजा भैया इन दिनों अपने चुनावों को लेकर काफी चर्चा में हैं। पांचवें चरण में आने वाली कुंडा विधानसभा में वोटिंग 27 फरवरी को ही हो चुकी है। जिसमें अराजकता और हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किए, जिसका जवाब राजा भैया ने दिया। अखिलेश यादव खुद इस सीट पर 3 रैली, 1 रोड शो कर चुके हैं। गुलशन यादव के पक्ष में वोट की अपील करते हुए अखिलेश यादव ने भरे मंच से कहा था 'किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई राजा नहीं है।'

File Photo of Akhilesh Yadav and Raja Bhaiya During UP Elections Tweet war