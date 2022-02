UP Assembly Election 2022: चौथे चरण में लखनऊ से बांदा तक वोटिंग जारी, इन 10 सीटों पर है सबकी नजर

इस बार के चुनाव के चौथे चरण में 10 ऐसी सीटें हैं जन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। चौथे चरण में जिन नौ जिलों में चुनाव होने हैं, उनमें से कई जिले कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने गढ़ को दोबारा वापस पाने की चुनौती है, तो बीजेपी के सामने पुरानी सीटों को बचाए रखने की चुनौती है।

उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया है। नौ जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस बार कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर बात 2017 के चुनाव की करें तो इनमें 59 में से 50 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। एक सीट बीजेपी के सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने जीती थी। चार पर सपा और शेष दो सीटें कांग्रेस ने जीती थी। वहीं, बसपा भी दो सीटें जीतने में कामयाब रही थी।

