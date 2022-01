UP Assembly Election 2022: छोटी-छोटी जातियों में यादव और जाट की काट खोज रही बीजेपी

Importance of OBC Vote Bank in UP: लखनऊ. उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के किसी भी स्तर के चुनाव में जातिगत समीकरण बेहद मायने रखता है। अब चूंकि यूपी में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) होने हैं तो एक बार फिर सभी दल जातीयों (Caste Politics) की गणित में उलझी हुई हैं। जातिगत रूप से सबसे प्रभावशाली वोट बैंक की बात करें तो वो है ओबीसी वोट बैंक। कहते हैं ना कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से जाता है तो यूपी की सत्ता का रास्ता भी ओबीसी वोट बैंक (OBC Vote Bank) है। अगर सत्ता में आना है तो ओबीसी का वोट ज़रूरी है। 2001 के 'सामाजिक न्याय रिपोर्ट' के मुताबिक यूपी की आबादी में पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी करीब 54 फीसदी है। जिसमें यादवों (Yadav) की आबादी 19.4 फीसदी है तो जाट (Jaat) करीब चार फीसदी (3.6) हैं।

पश्चिमी यूपी का सियासी गणित पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने धनगर समाज को साधने की चाल चली। उन्होंने कहा कि धनगर समाज की समस्या दूर होगी और उन्हें जल्द ही प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में धनगर समाज ओबीसी समुदाय में अतिपिछड़ी जातियों में आता है, जिन्हें अलग-अलग इलाके में गड़रिया, बघेल, पाल और धनगर जातियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिम यूपी के मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा में धनगर समाज काफी संख्या में है। बदायूं से लेकर बरेली, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस जैसे जिलों में ये लोग बघेल उपजाति के तौर पर लिखते हैं। योगी ने धनगर समाज को एससी में जल्द शामिल होने का आश्वासन देकर बड़ा दांव चला है। वहीं दूसरी तरफ गुर्जरों को साधने के लिए सीएम योगी ने नोएडा के दादरी के मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में 9वीं सदी के शासक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। पश्चिम यूपी में गुर्जर समुदाय के लोग काफी समय से सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज बताते रहे हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं।

यह भी पढ़ें डिजिटल रैली हो सकती है तो ऑनलाइनवोटिंग क्यों नहीं? पूर्वांचल का सियासी गणित पूर्वांचल में बीजेपी ने छोटे-छोटे दलों जिसमें भारतीय मानव समाज पार्टी, शोषित समाज पार्टी, भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, भारतीय समता समाज पार्टी, मानवहित पार्टी, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी और मुसहर आंदोलन मंच उर्फ गरीब पार्टी को अपने पाले में करने में सफल हो गयी है। ये सभी दल यादवों को छोड़ अन्य ओबीसी वोट बैंक की हैं। भले ही ये दल छोटे-छोटे हैं मगर इनका कुल प्रभाव मिला दें तो पूर्वांचल के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के अच्छे-खासे हिस्से पर इनका प्रभाव है। पूर्वांचल में बीजेपी ने छोटे-छोटे दलों जिसमें भारतीय मानव समाज पार्टी, शोषित समाज पार्टी, भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, भारतीय समता समाज पार्टी, मानवहित पार्टी, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी और मुसहर आंदोलन मंच उर्फ गरीब पार्टी को अपने पाले में करने में सफल हो गयी है। ये सभी दल यादवों को छोड़ अन्य ओबीसी वोट बैंक की हैं। भले ही ये दल छोटे-छोटे हैं मगर इनका कुल प्रभाव मिला दें तो पूर्वांचल के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के अच्छे-खासे हिस्से पर इनका प्रभाव है।

