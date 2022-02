UP Assembly Election 2022: 'परिवारवादी पार्टियां सबसे अधिक युवाओं का नुकसान करती हैं'- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा एक ही परिवार की बंधक बन रह कर गई है। आज सभी परिवारवादी पार्टियां कांग्रेस का अनुकरण कर परिवार वाद को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा परिवारवादी पार्टियां सबसे अधिक युवाओं का नुकसान करती हैं।

Published: February 26, 2022 10:08:48 am

गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवार वादी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा एक ही परिवार की बंधक बन रह कर गई है। कांग्रेस पार्टी परिवार वाद की जन्म देने वाली पार्टी है। आज सभी परिवारवादी पार्टियां कांग्रेस का अनुकरण कर परिवार वाद को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा परिवारवादी पार्टियां सबसे अधिक युवाओं का नुकसान करती हैं। वोट बैंक के लिए ये लोग सेना और पुलिस का अपमान करते है। परिवारवादी लोग अपने वोट बैंक के लिए संविधान को भी नहीं मानते।

UP Assembly Election 2022 PM Modi said Family parties harm youth most