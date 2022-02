UP Assembly Election 2022: पांचवें चरण की इन 10 सीटों पर सीधी टक्कर, मंत्री से लेकर बाहुबली की किस्मत दांव पर

उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को पांचवें चरण में मतदान होना है। इस चरण में ज्यादातर ऐसे जिले शामिल हैं, जो राजनीति के साथ ही धार्मिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हैं। पांचवें चरण में अयोध्या चित्रकूट, प्रयागराज, कौशांबी, अमेठी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और रायबरेली में वोटिंग है। इस बार 693 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कभी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी की टक्कर भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह से है। इस चरण की 61 सीटों में से 10 हॉट सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।

UP Assembly Election 2022 Ten Hot Seats of Fifth Phase