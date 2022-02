UP Assembly Election 2022: तीसरे चरण की हॉट सीटों पर कड़ा मुकाबला, कहीं विरासत तो कहीं सियासत का इम्तिहान

उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। यूपी की 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहे हैं। यह तीसरा चरण समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता वापसी के लिहाज से बेहद अहम है। वहीं, सत्ताधारी बीजेपी के लिए भी तीसरे चरण में अपने पिछला रिकॉर्ड को दोहराते हुए अपनी सीटों को बचाने की चुनौती है। तीसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें से कई कभी सपा का गढ़ हुआ करते थे। 2017 में भाजपा ने इनमें से कई सीटों पर सेंध लगा दी। इसलिए इस चरण में सपा का सामने अपनी सीटों को वापस पाने की चुनौती है।

UP Assembly Election 2022 Ten Hot Seats of Third Phase