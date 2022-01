बीजेपी को एक और झटका, अपना दल (एस) के दो विधायकों ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान, दिया इस्तीफा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में सत्तारूण बीजेपी के तीन मंत्रियों और आठ विधायकों के बाद अब सहयोगी दल भी पार्टी का साथ छोड़ने में लगे हैं। बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल (एस) के के दो विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है।

Published: January 14, 2022 09:55:16 am

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में सत्तारूण बीजेपी के तीन मंत्रियों और आठ विधायकों के बाद अब सहयोगी दल भी पार्टी का साथ छोड़ने में लगे हैं। बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल (एस) के के दो विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इन दो विधायकों में सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ सीट से चौधरी अमर सिंह और प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट से आरके वर्मा का नाम शामिल है। अमर सिंह ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला किया। सिंह के शोहरतगढ़ सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना है।

UP Assembly Election 2022 Two MLAs of Apna Dal Sonelal Resign