Uttar Punjab Assembly Elections 2022: आगरा में मतदाताओं की पर्चियों में हुई गड़बड़ी, ये नही दे पाएंगे वोट

Updated: February 10, 2022 09:35:57 am

आगरा में आज लोकतंत्र का महापर्व है और यहाँ की जनता अपना फर्ज निभाने के लिए घरों से निकल रही है। आज यहाँ 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, परंतु कुछ मतदाताओं को निराशा हाथ लगी है। इस बार आगरा के लोगों को वोटिंग के लिए सरकारी पर्चियों को मिलने में दिक्कत या रही है। कुछ लोगों के नाम वॉटरलिस्ट से गायब है तो कुछ के नामों में ही गड़बड़ी हुई है। ये परेशानी दलित और मज़्लिन बाहुल्य क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल रही है। इसके पीछे का कारण लोगों द्वारा पहले इन खामियों पर ध्यान न जाना तो है ही इसके साथ ही प्रशासनिक जागरूकता में कमी भी बताई जा रही है।

UP Assembly Elections 2022: Defect in Voter slip in Agra