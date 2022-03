आज मुस्लिम क्षेत्रों की काउंटिंग से तय होगा अखिलेश का सिंहासन या किसी और को मिलेगी गद्दी

UP Assembly 2022 Election Result Live News उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जहां मुस्लिम वोटरों पर निगाहें तेज हैं।

Updated: March 10, 2022 07:32:17 am

Uttar Pradesh Assembly Elections Result 2022 यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना बस शुरू ही होने वाली है। है। यूपी की 25 करोड़ आबादी में से 20 प्रतिशत मुसलमान हैं। मुस्लिम मतदाता ने इस बार किसे वोट दिया है, मतपेटी खुलते ही पता चल जाएगा। यूपी विधानसभा की 40& सीटों में करीब1&0 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट यह फैसला करता है कि कौन जीतेगा। पश्चिमी यूपी, तराई और पूर्वी यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता 20 फीसद से अधिक हैं। ऐसे में भाजपा सहित यूपी के सभी दलों में मुस्लिम मतों को अपनी तरफ करने की होड़ है। लेकिन मुस्लिम मतदाता अभी मौन हैं।

Muslim Womens and Muslim Girls during UP Assembly Elections Results