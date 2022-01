भाजपा की नई लिस्ट में हो सकती है छंटनी की तैयारी, कट सकते हैं 80 विधायकों के टिकट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आज आखिरी के तीन चरण के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। इस बीच खबर है कि भाजपा कुल 172 टिकटों का ऐलान कर सकती है। इनमें 80 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। वहीं, कई नेताओं के सीट में फेरबदल की स्थिति भी बन रही है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आज आखिरी के तीन चरण के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। इस बीच खबर है कि भाजपा कुल 172 टिकटों का ऐलान कर सकती है। इनमें 80 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। वहीं, कई नेताओं के सीट में फेरबदल की स्थिति भी बन रही है। मंगलवार को कमिटी बैठक में नामों पर चर्चा होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना तेज है। इससे पहले सोमवार को भाजपा मुख्यालय में सोमवार को कोर कमिटी में मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से मौजूद थे। भाजपा यूपी में करीब 380 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी ने इससे पहले 197 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है।

UP Election 2022 80 MlA's Name may be Cut in BJP New List