Uttar Pradesh Assembly Election 2022: तीसरे चरण में अखिलेश यादव की अग्नीपरीक्षा, इन हाईप्रोफाइल नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर

Uttar Pradesh Assembly Election 2022- तीसरे चरण में अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, विनीता शाक्य, अर्चना पांडे, सतीश महाना समेत कुछ ऐसे नाम हैं जिनके लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए तीसरे चरण का चुनाव सत्ता वापसी के लिहाज से काफी अहम है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी अपनी सीटों बचा पाना चुनौती से कम नहीं।

यूपी विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है। तीसरे चरण में मध्य उत्तर प्रदेश की 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुछ ऐसे वीआईपी नाम है, जिन पर सबकी नजर रहेगी। चाहे वह उनकी पार्टी के नेता हों या विपक्षी दल के या फिर गठबंधन के। तीसरे चरण में अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, विनीता शाक्य, अर्चना पांडे, सतीश महाना समेत कुछ ऐसे नाम हैं जिनके लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए तीसरे चरण का चुनाव सत्ता वापसी के लिहाज से काफी अहम है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी अपनी सीटें बचा पाना चुनौती से कम नहीं। आइये जानते हैं कि इस चरण में प्रमुख दल के कौन-कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

UP Election 2022 Akhilesh Yadav and VIP Candidates in 3rd phase