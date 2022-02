UP Assembly Election 2022: इस बार विदेश से भी होगा मतदान, निर्वाचन आयोग ने की यह व्यवस्था

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में सीएम सिटी गोरखपुर में तीन मार्च को मतदान होना है। विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों में कार्यरत कर्मियों एवं देश की सीमाओं के साथ आंतरिक सुरक्षा में तैनात सशस्त्र जवानों के लिए मतपत्र तैयार कर उन तक भेज दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर भी विदेश भेज दिए गए हैं। बता दें कि जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 8,705 जवान और अधिकारी सर्विस वोटर के तौर पर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देंगे। इनमें से नौ मतदाता विदेश सेवा में कार्यरत हैं। जो कि सर्वाधिक मतदाता सदर विधानसभा क्षेत्र के हैं। यहां छह इस तरह के मतदाता हैं। चौरी चौरा विधानसभा में दो और चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का एक मतदाता है। शेष विधानसभा क्षेत्रों में विदेश सेवा में काम करने वाला कोई मतदाता नहीं है।

UP Election 2022 Electronic Ballot Paper sent to Embassies Employees