UP Vidhansabha Chunav 2022 : जानिए, कितने पढ़े-लिखें हैं वे प्रत्याशी, जिन्हें आज आप सौंपने जा रहे क्षेत्र की बागडोर

UP Vidhansabha Chunav 2022 : जानिए, कितने पढ़े-लिखें हैं वे प्रत्याशी, जिन्हें आज आप सौंपने जा रहे क्षेत्र की बागडोर

UP Assembly Elections 2022 : यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण (UP Election Second phase) में आज मतदान (Polling) किया जा रहा है। इसलिए आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आप जिन्हें चुनकर यूपी विधानसभा के तख्त पर बिठाना चाहते हैं, वह कितने काबिल यानी शिक्षित (How Many Educated) हैं? आइये जानते हैं दूसरे चरण के प्रत्याशियों के बारे में।

UP Assembly Elections 2022 : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तहत आज दूसरे चरण (UP Election Second phase) के मतदान (Polling) में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 586 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। इन प्रत्याशियों में कुछ पीएचडी तो कुछ अनपढ़ भी है। इसलिए आपके लिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि आप जिसे पूरे पांच साल के लिए चुनने जा रहे हैं। यह भी जान लें कि वह कितना पढ़ा लिखा (How Many Educated) है? क्योंकि उसी के हाथाें आपके क्षेत्र की बागडोर होगी। आपके इन प्रत्याशियों में 114 महज आठवीं पास तो 12 अंगूठा टेक यानी अनपढ़ हैं। जबकि 102 प्रत्याशी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। वहीं आधा दर्जन प्रत्याशी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यानी पीएचडी होल्डर हैं। इसलिए आज आपको ही तय करना है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका किसे देते हैं?

उल्लेखनीय है कि आज यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वेस्ट यूपी 9 जिलों बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बदायूं, संभल, रामपुर, शाहजहांपुर और बरेली में वोट डालें जाएंगे। इस चरण में 55 विधानसभा सीटों पर 586 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। चुनाव सुधारों की पैरवी करने वाले उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने इन सभी प्रत्याशियों की पढ़ाई का लेखा-जोखा पेश करते हुए रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि कौन प्रत्याशी कितना पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है।

12 अनपढ़ तो 67 केवल शिक्षित एडीआर की रिपोर्ट में दूसरे चरण के 586 प्रत्याशियों में से 584 के हलफनामे का लेखा जोखा भी पेश किया है। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि दो प्रत्याशियों के हलफनामे का विश्लेषण नहीं किया जा सका है, क्योंकि उनमें कुछ साफ-साफ नहीं लिखा है। वहीं 584 प्रत्याशियों में से 12 अनपढ़, 67 शिक्षित, 12 ने 5वीं तक शिक्षा प्राप्त की है। जबकि 35 उम्मीदवार आठवीं पास हैं। वहीं 58 प्रत्याशी 10वीं पास हैं। इसी तरह 88 प्रत्याशी 12वीं पास हैं। इनमें से 108 स्नातक तो 89 ग्रेजुएट या नौकरीपेशा हैं और 102 पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। इतना ही नहीं आधा दर्जन पीएचडी होल्डर हैं तो 5 डिप्लोमा होल्डर हैं। यह भी पढ़ें- UP Assembly Elections 2022: आज मैदान में हैं 586 उम्मीदवार, जिनमें 147 दागी

अगर, दूसरे चरण के सबसे अमीर प्रत्याशी की बात करें तो रामपुर के नवाब काजिम अली खान (Nawab Kazim Ali Khan) उर्फ नवेद मियां सबसे अमीर हैं, जिनके खजाने में कुल 296 करोड़ रुपये की संपत्ति है। जबकि दूसरे नंबर पर सबसे अमीर प्रत्याशी बदायूं से सपा प्रत्याशी सुप्रिया एरन के पास 157 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

