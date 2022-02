पर्चा खारिज होने पर 'मृत' उम्मीदवार पहुंचा हवालात, बोला 'मैं जिंदा हूं', हाईकोर्ट जाकर करेंगे चुनाव आयोग की शिकायत

वाराणसी में नामांकन खारिज होने पर जिला मुख्यालय पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा उस समय देखने को मिला जब अपने जिंदा होने के प्रमाण के लिए साल 2012 से चुनाव लड़ने वाले संतोष मूरत सिंह का पर्चा खारिज हो गया। संतोष अपने जिंदा होने का प्रमाण देते रहे लेकिन बात नहीं बनी।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सातवें चरण में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले नामंकन प्रक्रिया में अलग-अलग रंग देखने को मिल रहा है। वाराणसी में नामांकन खारिज होने पर जिला मुख्यालय पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा उस समय देखने को मिला जब अपने जिंदा होने के प्रमाण के लिए साल 2012 से चुनाव लड़ने वाले संतोष मूरत सिंह का पर्चा खारिज हो गया। संतोष अपने जिंदा होने का प्रमाण देते रहे लेकिन बात नहीं बनी। जिला मुख्यालय के गेट से निकलते हुए उसने वहीं एडीएम सिटी गुलाबचंद के पैर पकड़ लिए और न्याय की गुहार लगाने लगा। उसने अपने जीवित होने के प्रमाण के लिए संतोष मूरत पुलिस की जीप के आगे बैठ गया और फूट-फूटकर रोने लगा।

UP Election 2022 Nomination of Man Rejected Got Arrested by Police