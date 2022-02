UP Vidhansabha Chunav 2022 : जज्बे को सलाम... पिता के अंतिम संस्कार के बाद बेटे ने मां के साथ किया मतदान

UP Vidhansabha Chunav 2022 : यूपी चुनाव के दूसरे चरण के मतदान (Second Phase Polling) में पिता के अंतिम संस्कार के बाद मां संग वोट डालने (Casts Vote After Father Funeral) पहुंचा रामपुर (Rampur) का शिवम, भावुक मन से बोला कि चाहे जो हो जाए पापा कभी मतदान करना नहीं भूलते थे। पापा कहते थे कि वोट डालना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए सभी को मतदान जरूर करना चाहिए।

रामपुर Published: February 14, 2022 05:12:11 pm

UP Vidhansabha Chunav 2022 : यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आपने दूल्हा-दुल्हन को तो मतदान करते हुए बहुत देखा होगा। लेकिन, रामपुर के एक युवक ने वह कर दिखाया है, जो शायद ही कोई करने की हिम्मत दिखा सके। रामपुर (Rampur) के शिवम ने मतदान कर ऐसा अनोखा कार्य किया है, जिसकी हर कोई तारीफ करते हुए उसे सांत्वना दे रहा है। बता दें कि रविवार को शिवम के पिता का देहांत हो गया था। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जब शिवम अपनी मां को लेकर दूसरे चरण में मतदान (Second Phase Polling) करने पहुंचा हर कोई दोनों को देखता रह गया। इसके बाद शिवम ने लोकतंत्र के बड़े पर्व पर मां के साथ मतदान किया। इस दौरान जब शिवम से बात की गई तो उसने कहा कि लोकतंत्र के पर्व पर मतदान की आहूति आवश्यक है।

दरअसल, रामपुर सिविल लाइंस क्षेत्र के रहने वाले भाटिया परिवार के मुखिया विनोद भाटिया का रविवार को बीमारी के कारण निधन हो गया था। विनोद भाटिया के निधन से जैसे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और विनोद भाटिया के अंतिम संस्कार के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस तरह लोकतंत्र के प्रति पूरे परिवार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

शिवम जब अपनी मां ममता भाटिया को लेकर विद्या मंदिर कन्या इंटर कॉलेज के बूथ पर पहुंचा तो हर किसी कि नजर मां-बेटे पर जाकर टिक गई। लाेग चर्चा करने लगे कि ऐसे भी लोग होते हैं, जो इतने बड़े दुख के बाद भी अपना दायित्व पूरा करने यानी मतदान करने पहुंच गए है। शिवम और मां ममता ने बूथ पर मतदान (Casts Vote After Father Funeral) किया। शिवम से जब बात की गई तो वह भावुक मन से बोला कि चाहे जो हो जाए पापा कभी मतदान करना नहीं भूलते थे। पापा कहते थे कि वोट डालना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए सभी को मतदान जरूर करना चाहिए।

स्वार विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी ने भाजपा पर फिर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आजम खान की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। आजम खान ने क्षेत्र के साथ यूपी में बड़ा विकास किया है। उन्होंने कहा कि किसी बेगुनाह को जेल में बंद करने को अच्छा माना है तो ये भाजपा की बड़ी गलतफहमी है। आजम खान को जेल में बंद करने का नतीजा भाजपा 10 मार्च को देखेगी।

