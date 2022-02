डर गए या दोस्ती निभा रहे नेता: पर्दे के पीछे का खेल, अखिलेश यादव, Yogi Adityanath और प्रमोद तिवारी की कहानी

UP Assembly Elections 2022 में इस बार ऐसे भी कैंडीडेट हैं, जो कभी हारे नहीं। या यूं कहें कि विरोधी पार्टी ने इनके खिलाफ प्रत्याशी उतारने से ही इंकार कर दिया है या कई जगहों पर इतने कमजोर प्रत्याशी दिए गए जो खुद ही दूसरों को बढ़त देकर उन्हें जिताने का काम करते हैं।

UP Assembly Elections 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। राजनीतिक पार्टियां कई महत्वपूर्ण प्रत्याशियों को खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। करहल में अखिलेशय यादव के खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है तो रामपुर खास में आराधना मिश्रा उर्फ मोना के खिलाफ सपा ने कोई प्रत्याशी न उतार कर उन्हें वॉक ओवर दे दिया है। इसी तरह प्रतापगढ़ में ही अपना दल कमेरावादी के खिलाफ भाजपा-अपना दल सोनेलाल गुट ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। यह सूबे की इकलौती ऐसी सीट है जहां भाजपा और सहयोगी दल का एक भी प्रत्याशी नहीं होगा। कई जगह दिग्गज प्रत्याशियों के सामने दूसरी पार्टियों ने कमजोर प्रत्याशी उतारकर सिर्फ औपचारिकता की है। जिनमें प्रतापगढ़ की कुंडा और कौशांबी की सिराथू, गोरखपुर शहर की सीटें प्रमुख हैं।

