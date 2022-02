UP Election: 6 लोगों ने अपना नाम लिया वापस, 38 उम्मीदवारों का नामांकन हो गया निरस्त

हरदोई में चौथ चरण में होने वाले मतदान को लेकर पर्चा वापसी का सोमवार को आखिरी दिन था। इस दौरान हरदोई जिले की आठ विधानसभा सीटों में से छह सीटों पर लोगों ने अपना पर्चा वापस किया है। जिसमें पूर्व उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल की पत्नी गरिमा अग्रवाल भी शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नाम वापसी के अंतिम दिन तक कुल छह उम्मीदवारों ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में अपनी उम्मीदवारी वापसी ली है। नाम वापसी लेने वालों में हरदोई सदर विधानसभा से गरिमा अग्रवाल के अलावा विधानसभा क्षेत्र शाहाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार विमल कुमार शुक्ला, विधानसभा सवायजपुर से निर्दलीय उम्मीदवार शिखा तिवारी शामिल हैं।

