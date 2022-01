UP Election 2022: यूपी चुनाव से पहले मुलायम कुनबे में सेंध, अपर्णा यादव के साथ ही सपा का यह सदस्य भी आज भाजपा में शामिल

UP Election 2022- मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो रही हैं। अपर्णा के अलावा औरेया के बिधूना के किशोरगंज निवासी मुलायम के रिश्तेदार व पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता लखनऊ में भाजपा में शामिल होंगे। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब मुलायम परिवार का कोई सदस्य सत्ताधारी भाजपा में शामिल हो रहा है।

Updated: January 19, 2022 11:01:45 am

लखनऊ. UP Election 2022. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कई नेता मनभेद के कारण एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बीते दिनों कई मंत्रियों ने सत्ताधारी भाजपा का साथ छोड़ सपा की 'साइकिल' पर सवार हो गए। समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले ही योगी सरकार के दो बड़े मंत्रियों समेत कुछ विधायकों को पार्टी में शामिल कराया है। अब बारी है भाजपा के पलटवार की। यूपी चुनाव के लिहाज से आज का दिन अहम होने वाला है। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। अपर्णा के अलावा औरेया के बिधूना के किशोरगंज निवासी मुलायम के रिश्तेदार व पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता लखनऊ में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब मुलायम परिवार का कोई सदस्य सत्ताधारी भाजपा में शामिल हो रहा है।

UP Election Aparna Yadav and Pramod Gupta To join BJP