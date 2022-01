आयोग के निर्णय का इंतजार नहीं, भाजपा ने शुरू किया फिजिकल प्रचार, योगी ने रवाना किया चुनाव रथ

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। भाजपा ने फिजिकल प्रचार शुरू कर दिया है और शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 403 रथों को रवाना कर अपने चुनाव प्रचार को धार दिया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। भाजपा ने फिजिकल प्रचार शुरू कर दिया है और शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 403 रथों को रवाना कर अपने चुनाव प्रचार को धार दिया है। उनके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय से चुनाव अभियान 'रथ' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल, चुनाव आयोग ने बड़ी चुनावी रैलियों पर रोक लगाई है। यह रोक शनिवार रात 22 जनवरी तक है। लिहाजा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव के प्रचार के लिए कुछ छूट दे सकती है। वहीं, बीजेपी डोर टू डोर अभियान चला रही है। बीजेपी ने चुनावी रथ के जरिये अपने प्रचार को तेज किया है। इन रथों केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का प्रचार करेंगे।

UP Election CM Yogi flagged off election chariot of BJP From Lucknow